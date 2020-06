Kolejny etap odmrażania ograniczeń. Kto bez przeszkód może przyjeżdżać na Litwę?

Od 1 czerwca możliwość zwolnienia z kwarantanny obywateli UE, EOG, Szwajcarii, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej przybywających docelowo na Litwę uzależniona jest od współczynnika zachorowalności w tych krajach.

Obecnie od dnia 1 do 8 czerwca br. obowiązuje granica 15 przypadków COVID-19 na 100 000 mieszkańców, zatem w tym okresie obywatele RP oraz osoby posiadające prawo pobytu w Polsce mogą korzystać ze zwolnienia z kwarantanny na terenie Litwy.

Od 1 do 8 czerwca br. czyli do do momentu publikacji nowej listy obywatele RP mogą bez bez obowiązku odbycia 14 d. kwarantanny przyjeżdżać na Litwę i jechać przez jej terytorium tranzytem.

Lista krajów, których mieszkańcy mogą bez przeszkód przyjeżdżać na Litwę będzie uaktualniana co poniedziałek.

Na podst. vrm.lt; gov.pl