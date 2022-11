Większość pojazdów będzie miała zdalnie sterowane moduły CROWS, które pozwalają strzelcowi pozostać bezpiecznym, pod zbroją, a tym samym nie być narażonym na ogień wroga.

Litwa liczy na to, że najpóźniej do 2025 r. do kraju dotrze 500 pojazdów opancerzonych.

Pojazdy zostały zamówione 21 listopada 2019 r. Umowa końcowa opiewa na ok. 334 mln EUR.

Do końca 2024 r. przewidziano realizowanie szkoleń, dostawę pakietu części zamiennych i realizację usług wsparcia technicznego.