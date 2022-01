Kolejne białoruskie firmy chcą transportować nawozy przez Litwę

Koleje Litewskie poinformowały, że białoruskie przedsiębiorstwa Belintertrans, Bielkalij-MIHA, a także Białoruska Kompania Potasowa (BKK), firma-córka Biełaruśkalij, złożyły swoje wnioski o tranzyt białoruskich nawozów mineralnych przez Litwę. Przy czym Konwencja międzynarodowa o przewozie towarów kolejami (CIM) zakłada, że odmowa przewozu musi być bardzo poważnie umotywowana.

– Nie ma zbyt wielu technicznych i prawnych możliwości by tego zabronić lub nie pozwolić. Jeśli przewoźnik nie jest przestępcą kryminalnym, albo firmą objętą sankcjami, i prosi o zgodę na taką usługę na terytorium Litwy, to Koleje Litewskie praktycznie mogą regulować tranzyt jedynie kosztami, ale na powiedzienie “nie” potrzebują bardzo poważnego powodu – powiedział Edmundas Daukantas, powiedział prezes Litewskiego Narodowego Związku Ekspedytorów i Logistyków “Lineka”.

Prezes zarejestrowanego w Kłajpedzie przedsiębiorstwa Belintertrans Baltic, będącego częścią białoruskiego Belintertransu, odmówił komentowania sytuacji.

Po wpłynięciu wniosków od białoruskich firm, Koleje Litewskie zwróciły się do Rządowej Komisji ds. Kontroli Przedsiębiorstwa Strategicznych, by ta wskazała podstawę do odmowy. W ten sposób Koleje Litewskie chcą uniknąć pozwów wobec siebie i państwa litewskiego.

Wcześniej na wniosek ww. komisji, Koleje Litewskie zerwały umowę z Biełaruskalij na tranzyt białoruskich nawozów mineralnych do portu w Kłajpedzie.

Biełaruskalij to jeden ze światowych gigantów w produkcji potażu. Państwowa firma została uznana za jednego z głównych sponsorów reżimu Alaksandra Łukaszenki i ukarana zachodnimi sankcjami na łamanie na Białorusi praw człowieka. Zgodnie z amerykańskim prawem, przedsiębiorstwa współpracujące z nią mogą zostać objęte “sankcjami wtórnymi” Departamentu Skarbu USA, czego starają się uniknąć Koleje Litewskie.