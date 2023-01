Kolejne alarmy bombowe. Tym razem w szkołach, sądach i na lotniskach

Poinformowano również ponownie, że materiał wybuchowy znajduje się w redakcji portalu informacyjnego „15min”.

Według R. Matonisa, Policja Okręgu Wileńskiego została poinformowana o umieszczeniu materiałów wybuchowych we wszystkich szkołach, na lotniskach i we wszystkich prokuraturach. Zawiadomienia o znajdujących się w nich materiałach wybuchowych otrzymały również sądy rejonowe w Wilnie i Kownie.

„Funkcjonariusze policji niezwłocznie udali się we wszystkie te miejsca” – powiedział BNS R. Matonis.

Litewskie lotniska poinformowały, że nie otrzymały bezpośrednich listów o materiałach wybuchowych, ale zostały poinformowane o „ogólnym zagrożeniu”, w którym lotniska wymieniane są wśród „wielu innych instytucji, w których są bomby”.

„Zgodnie z planem wstępnego reagowania ochrony lotnictwa, przeprowadzono procedury, oceniono zagrożenie i powiadomiono służby specjalne. Przeprowadzono dokładne oględziny terenu i pomieszczeń. Po podjęciu niezbędnych działań na chwilę obecną nie wykrywamy żadnego zagrożenia na lotniskach” – podają lotniska.

Mimo otrzymanego zawiadomienia, pasażerów nie udało się ewakuować.

Listy o materiałach wybuchowych pojawiły się także w poniedziałek i wtorek. Po otrzymaniu w poniedziałek e-mailem informacji o możliwym ładunku wybuchowym na nieokreślonym litewskim lotnisku, z każdego z nich ewakuowano pasażerów. Informacja jednak nie została potwierdzona.

Fałszywe doniesienia o materiałach wybuchowych dotarły w poniedziałek do jednej z wileńskich szkół, a we wtorek do redakcji portalu informacyjnego „15min”.

Autorzy takich fałszywych doniesień podlegają karze służby publicznej, grzywnie, karze ograniczenia wolności, aresztu albo pozbawienia wolności do roku.