Kolejki tirów na granicy białorusko-litewskiej

Jak przekazał Zenonas Buivydas, Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Przewoźników „Linava”, najdłuższe kolejki obecnie są na przejściu w Miednikach.

„Na przejściu w Miednikach obecnie oczekuje ok. 580 tirów. Kierowcy na odprawę średnio czekają przez ok. 3 doby. Na przejściu w Ławaryszkach w kolejce jest 140 ciężarówek, kierowcy czekają średnio ok. 15 godzin. Na przejściu w Raigardas – ok. 260 tirów, które na odprawę czekają ok. półtora doby. W Solecznikach stoi ok. 380 tirów, których zaś oczekiwania na odprawę to blisko dwie doby“ – poinformował Buivydas.