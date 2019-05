Kojala: Wybory do PE nie przyniosą istotnych zmian w litewskiej reprezentacji na forum unijnym

vdu

,,Zmiany w PE bedą” – powiedział w rozmowie z PAP dyrektor Centrum Studiów Europy Wschodniej Linas Kojala. Jego zdaniem, „po raz pierwszy w parlamencie większości mogą nie mieć dwie podstawowe partie” EPP i PES, ‚co zmusi je do kooperacji z innymi, na przykład liberałami”.

Kojala prognozuje też zwiększenie w unijnym parlamencie liczby eurosceptyków. ,,Dzisiaj eurosceptycy stanowią ok. 20 proc. Po wyborach ta liczba może wzrosnąć do około 30 proc., ale to nie oznacza, ze beda oni mówi jednym głosem” – wskazuje litewski politolog nie dramatyzując sytuacji.

Jeżeli chodzi o litewską delegację w PE, dyrektor Centrum Studiów Europy Wschodniej nie prognozuje większych zmian. ,,W zasadzie zostanie zachowany dotychczasowy podział na poszczególne grupy” – uważa.

Litwa w najbliższą niedziele wybierze 11 europarlamentarzystów. Siedmiu z obecnych deputowanych ubiega się o reelekcje.

Przedwyborcze sondaże wskazują, ze najwiecej mandatów – trzy – zdobędzie opozycyjna partia konserwatywna Związek Ojczyzny – Litewscy Chrześcijańscy Demokraci należącą do EPP (TS-LKD, obecnie ma dwa mandaty).

Po dwa mandaty maja przypaść rządzącemu ugrupowaniu Litewski Związek Rolników i Zielonych (teraz ma jeden mandat) i Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej należącej do PES (posiadającej dwa mandaty). Szacuje się, ze po jednym miejscu w PE zachowają partie: Litewski Ruch Liberałów, Partia Pracy, Porządek i Sprawiedliwość oraz Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin.

Wybory do PE na Litwie nie wywołują większego zainteresowania i emocji.