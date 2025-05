Koalicja rządząca omawia reformy podatkowe i zmiany w systemie emerytalnym

Jak poinformował przedstawiciel premiera Gintautasa Paluckasa, Tadas Vinokuras, Rada omówi również sporną kwestię immunitetu parlamentarnego, która doprowadziła do napięć między koalicjantami. Związek Demokratów „W imię Litwy” domaga się wprowadzenia do umowy koalicyjnej zapisów dotyczących reformy zasad nietykalności poselskiej. Ma to związek z niedawnym fiaskiem głosowania w sprawie uchylenia immunitetu posłowi Arūnasowi Dudėnasowi, podejrzanemu w tzw. sprawie „čekiukų“.

Reforma emerytalna i propozycje podatkowe

Ministrowie omówili zapowiedziane już wcześniej przez rząd zmiany w systemie emerytalnym. Nowelizacja przewiduje m.in. likwidację automatycznego włączania obywateli do drugiego filaru, możliwość jednokrotnego wypłacenia 25% zgromadzonych środków, a w przypadku ciężkiej choroby – całej kwoty. Równocześnie państwo nadal przekazywałoby 1,5% składki od wynagrodzenia osobom, które pozostaną w systemie. Decyzję o rezygnacji z udziału w funduszu emerytalnym będzie można podjąć dwukrotnie – między styczniem a wrześniem w latach 2026 i 2027.

W zakresie podatków resort finansów proponuje wprowadzenie progresywnej skali podatku dochodowego (GPM) – od 20% do 36%, w zależności od rocznego dochodu. Najwyższa stawka miałaby dotyczyć osób, których dochody przekraczają równowartość 120 średnich wynagrodzeń. Rząd planuje również rozszerzenie bazy podatku od nieruchomości – podatek miałby obowiązywać od wartości nieruchomości przekraczającej 40 tys. euro na osobę, a jego wysokość wahałaby się od 0,1 do 1%.

Premier Paluckas zadeklarował, że prace nad ostateczną wersją reform mają zakończyć się do 12 maja. Następnie propozycje trafią pod obrady Sejmu, który będzie miał sześć tygodni na ich przyjęcie.

Zniesienie dopłat za usługi zdrowotne

Na stole koalicji znalazł się także projekt Ministerstwa Zdrowia zakładający zakaz pobierania przez placówki medyczne dodatkowych opłat za usługi objęte finansowaniem z Narodowego Funduszu Ubezpieczenia Zdrowotnego (PSDF). Resort proponuje, aby regulacja weszła w życie z początkiem 2025 roku.

Autorzy propozycji argumentują, że obywatele nie powinni być podwójnie obciążani – zarówno składkami zdrowotnymi, jak i dodatkowymi dopłatami w placówkach. Krytycy ostrzegają jednak, że może to ograniczyć dostępność niektórych usług i utrudnić pacjentom wybór bardziej zaawansowanych technologicznie rozwiązań.

Tło polityczne

Spotkanie Rady Koalicji odbędzie się w cieniu narastających napięć między ugrupowaniami rządzącymi. Związek Demokratów „W imię Litwy” uznała niedawne wydarzenia za poważne naruszenie umowy koalicyjnej i zagroziła wycofaniem wsparcia dla projektów podatkowych rządu, dopóki sytuacja nie zostanie rozwiązana. Partie koalicyjne mają obecnie 86 miejsc w 141-osobowym Sejmie.