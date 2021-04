Klub Rotary sadził drzewka w rejonie solecznickim

Kontynuując 10-letnią tradycję sadzenia drzew członkowie Wileńskiego Klubu Rotary dołączyli do akcji sadzenia drzew zorganizowanego przez Remigijusa Lapinskasa, założyciela Funduszu Nienaruszalnego Lasu i zasadzili 4500 drzew na terenie należącym Funduszu koło Jaszun. Razem w trakcie akcji posadzono ponad 10 tys. drzewek.

„Jest to ważna akcja, ważny kierunek naszej działalności, bo nie tylko pozostawiamy ślad dla przyszłych pokoleń, ale i my będziemy mieli z tego korzyść. Las to przecież dobra energia , która działą i na nas” – powiedział Mindaugas Glinskis, szef Wileńskiego Klubu Rotary.

Zaznaczył, że cała akcja odbyła się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa kwarantanny.

„Wyjaśniliśmy jakie zasady obowiązują. Wszystko odbyło się zgodnie z nimi. Sadziliśmy parami” – stwierdził Mindaugas Glinskis.

Remigijus Lapinskas wraz z żoną Dalią Narodowy Fundusz Nienaruszalnego Lasu założyli w 2009 r.