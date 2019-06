vdu

„To nie jest nowe zjawisko. Fale upałów były wcześniej, ale zmiana klimatu spowodowała, że są częstsze i bardziej intensywne” – powiedział BNS Donatas Valiukas.

„Kiedyś temperatura wyższa niż plus 30 była rzadkością. Teraz mamy z tym do czynienia praktycznie co roku. Fale upałów są dłuższe” – dodał klimatolog.

We środę, w niektórych miejscowościach, temperatura powietrza przekraczała plus 35 stopni.