Klasy początkowe jednak bez maseczek

Rząd zmienił niektóre zasady obowiązujące podczas kwarantanny powszechnej. Pozwolił dzieciom uczęszczającym do przedszkoli i klas początkowych, by w placówkach edukacyjnych mogły przebywać bez maseczek. Organizacje miedzynarodowe nie zalecają noszenia maseczek dzieciom do 5 lat, tymczasem dzieciom w wieku od 6 do 11 lat maseczki są zalecane, ale nie wymagane.