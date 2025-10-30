Znad Wilii
Kęstutis Budrys: Litwa wysłała do UE propozycje sankcji wobec Białorusi

Szef litewskiej dyplomacji, Kęstutis Budrys, ogłosił, że Litwa przedstawiła Komisji Europejskiej propozycje nowych sankcji wobec Białorusi. Propozycje te mają na celu odpowiedź na zagrożenie związane z kontrabandą balonów przylatujących z Białorusi.

Według szefa litewskiej dyplomacji, propozycje obejmują zarówno pomysły na tzw. reżim sankcji, czyli podstawy, na których mogłyby być nałożone ograniczenia, jak i konkretne osoby, wobec których mogłyby zostać wprowadzone sankcje.

„Litwa już przedstawiła Komisji Europejskiej swoje propozycje dotyczące dalszego postępowania” – w wywiadzie dla radia Žinios powiedział szef litewskiej dyplomacji, Kęstutis Budrys.

„Mam nadzieję, że do następnej Rady UE, która odbędzie się pod koniec listopada będziemy mieli postępy” – dodał.

Szef litewskiej dyplomacji zaznaczył, że ważne jest, aby nowe sankcje były jasno uzasadnione, ponieważ często różne ograniczenia przyjęte przez UE są kwestionowane w sądach.

„Litwa wie, jak to zrobić, i dążymy do tego, aby tak się stało” – stwierdził minister Budrys.

Według doniesień medialnych, kraje UE już wyraziły solidarność z Litwą w kwestii zagrożenia związanego z kontrabandą balonów.

Jednak przedstawicielka Komisji Europejskiej, Paula Pinho, w rozmowie z portalem LRT wskazała, że na razie nie rozważa się wprowadzenia nowych sankcji wobec Białorusi na podstawie tego zagrożenia.

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu, w związku z używaniem balonów meteorologicznych do transportu nielegalnych papierosów, czterokrotnie tymczasowo zamknięto litewskie lotniska.

W odpowiedzi na to Litwa, zachowując pewne wyjątki, zamknęła punkty graniczne z Białorusią.

