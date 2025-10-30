Kęstutis Budrys: Litwa wysłała do UE propozycje sankcji wobec Białorusi

Według szefa litewskiej dyplomacji, propozycje obejmują zarówno pomysły na tzw. reżim sankcji, czyli podstawy, na których mogłyby być nałożone ograniczenia, jak i konkretne osoby, wobec których mogłyby zostać wprowadzone sankcje.

„Litwa już przedstawiła Komisji Europejskiej swoje propozycje dotyczące dalszego postępowania” – w wywiadzie dla radia Žinios powiedział szef litewskiej dyplomacji, Kęstutis Budrys. „Mam nadzieję, że do następnej Rady UE, która odbędzie się pod koniec listopada będziemy mieli postępy” – dodał.

Szef litewskiej dyplomacji zaznaczył, że ważne jest, aby nowe sankcje były jasno uzasadnione, ponieważ często różne ograniczenia przyjęte przez UE są kwestionowane w sądach.

„Litwa wie, jak to zrobić, i dążymy do tego, aby tak się stało” – stwierdził minister Budrys.

Według doniesień medialnych, kraje UE już wyraziły solidarność z Litwą w kwestii zagrożenia związanego z kontrabandą balonów.

Jednak przedstawicielka Komisji Europejskiej, Paula Pinho, w rozmowie z portalem LRT wskazała, że na razie nie rozważa się wprowadzenia nowych sankcji wobec Białorusi na podstawie tego zagrożenia.

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu, w związku z używaniem balonów meteorologicznych do transportu nielegalnych papierosów, czterokrotnie tymczasowo zamknięto litewskie lotniska.

W odpowiedzi na to Litwa, zachowując pewne wyjątki, zamknęła punkty graniczne z Białorusią.