R. Kaunas: „Mam nadzieję, że rozwiałem wątpliwości prezydenta”

Jak przekazał doradca, przy ocenie kandydata kluczowe będzie to, czy zapewni on właściwe finansowanie obronności i nie będzie próbował „rozmywać” decyzji Rady Obrony Państwa (VGT) o przeznaczeniu na ochronę kraju 5–6 proc. PKB, a także czy zagwarantuje przyjęcie brygady Bundeswehry na Litwie oraz przejrzysty i terminowy przebieg niezbędnych zakupów wojskowych. Pałac Prezydencki oczekuje również, że formowanie politycznego kierownictwa resortu będzie uzgadniane z głową państwa.

— W obecnej sytuacji geopolitycznej stanowisko ministra ochrony kraju ma znaczenie szczególne. Dlatego bardzo istotne jest, jaka zostanie zebrana drużyna — podkreślił D. Matulionis, dodając, że od przyszłego szefa KAM prezydent oczekuje „kontynuacji prac i konsekwencji”.

Opisał także rozmowę jako merytoryczną, z „wieloma pytaniami z różnych obszarów” i „dyskusją w kilku kwestiach”.

Kaunas: „Mam nadzieję, że rozwiałem wątpliwości”

Sam Robertas Kaunas po spotkaniu ocenił, że było ono konstruktywne:

— Mam nadzieję, że udało się odpowiedzieć na liczne pytania i rozwiać wszystkie wcześniejsze wątpliwości prezydenta — powiedział.

Zaznaczył, że choć nie ma dużego doświadczenia w dziedzinie obronności, ma doświadczenie w budowaniu zespołów i zamierza oprzeć się na kompetencjach specjalistów.

— Najważniejsze będzie zapewnienie ciągłości działań i — na ile to możliwe — utrzymanie dotychczasowej ekipy — dodał.

Kandydatura Kaunasa była krytykowana przez część opozycji i opinii publicznej w związku z ograniczonym doświadczeniem w sferze obronnej. Polityk po raz pierwszy został wybrany do Sejmu w 2024 r.; od września 2025 r. pracuje w Komitecie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony — to jego jedyna dotychczasowa praktyka związana z obronnością.

D. Matulionis przypomniał, że dobór ministrów jest elementem procesu politycznego i w poprzednich rządach bywały przypadki powoływania osób bez „głębokiego doświadczenia”.

— Wszystkiego można się nauczyć, a doświadczenie przychodzi z czasem — zaznaczył, dodając, że decyzja w sprawie R. Kaunasa zapadnie w tym tygodniu, a sam kandydat „zostawił niezłe wrażenie”.