Kasčiūnas z prośbą o zbadanie działalności Jedzińskiego

Kasčiūnas także wątpi, czy Jedziński w ogóle jest lojalny wobec państwa litewskiego i może pozostać posłem na Sejm.

W opinii wiceprzewodniczącego komitetu bezpieczeństwa, wczorajsza wypowiedź posła Jedzińskiego o tym, że ten nigdy nie zamierza zwracać się o zezwolenie do pracy z utajnioną informacją oznacza, że się boi, iż takie zezwolenie nie zostanie mu wydane. Twierdzi on, że jest to związane z działalnością Jedzińskiego, która jest niezgodna z przysięgą poselską i z obawami przed losem posłanki Rozowej. Według Kasčiūnasa, jest to podstawa, by przypuszczać, że Jedziński może być nielojalny wobec państwa.

Polityk nawołuje przewodniczącego Sejmu, by jak najszybciej zainicjował proces, mający na celu wyjaśnienie, czy poseł Jedziński swoją działalnością nie złamał przysięgi Sejmu.