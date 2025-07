Kasčiūnas: skład przyszłej koalicji zależy od kandydata socjaldemokratów na premiera

Czy Sinkevičius zmieniłby układ koalicji?

Polityk zauważył, że jeśli wybór padłby na tymczasowego lidera LSDP Mindaugasa Sinkevičiusa, mogłoby to wpłynąć na rozmowy koalicyjne.

– „Jeżeli byłby to autentyczny wariant, na przykład Mindaugas Sinkevičius, który nie raz publicznie mówił, że nie wszedłby do koalicji z ‘Świt nad Niemnem’, to dziwnie wyglądałoby, gdyby potem jednak rozmawiał z Remigijusem Žemaitaitisem” – podkreślił lider konserwatystów.