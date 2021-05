Kaščiūnas: Będziemy szukać możliwości zwiększenia finansowania mediów mniejszości

ZW: – Jaki cel miało to wspólne posiedzenie sejmowych komisji Kultury i Bezpieczeństwa?

LK: – Wspólne posiedzenie zainicjowaliśmy z przewodniczącym Komitetu Kultury Vytautasem Juozapaitisem, aby podyskutować o przestrzeni informacyjnej na Litwie. W okresie szczepień wyraźnie zobaczyliśmy, że w niektórych miejscach ta przestrzeń jest inna niż w pozostałych regionach Litwy, zobaczyliśmy, że w różnych regionach jest różne nastawienie do szczepienia się

Dlatego podjęliśmy decyzję, że należy przedyskutować tę sytuację i zastanowić się jak zmienić astawienie ludzi do szczepień. Doszliśmy do wniosku, że w dużej mierze za negatywne nastawienie winę ponosi przestrzeń informacyjna. Zastanawialiśmy się jak to zmienić.

Czy zostały podjęte jakieś konkretne decyzje?

– Żadnych konkretnych decyzji nie ma. Należy to posiedzenie traktować jako kontrolę parlamentarną nad działaniami władz i tego co się dzieje wokół nas. Ale została nam przedstawiona jedna konkretna propozycja, jak chociaż w części rozwiązać ten problem. Jest to propozycja telewizji „Aidas” z Trok Proponują oni stworzenie takiego wielokulturowego kanału w językach mniejszości, np. w języku polskim. Oczywiście jest to tylko na razie pomysł, który powinien przejść długą drogę legislacyjną – przetargi itd. – ale jeśli jest taki pomysł to powinniśmy go popierać.

Mieliśmy już Rytų Lietuvos TV, która jednak nie zdołała przyciągnąć widzów z tej części kraju. Czy nie lepiej zwiększyć finansowanie Departamentu Mniejszości Narodowych czy też Funduszu Prasy i Telewizji na projekty dla istniejących już kanałów mediów w języku polskim?

– No trzeba powiedzieć, że jeśli są ludzie, którzy chcą realizować taki projekt, to niech to robią. Oczywiście powstaje pytanie czy się uda, czy znajdą się widzowie. W Estonii istnieje kanał rosyjskojęzyczny, lecz chyba nie jest on zbyt popularny wśród rosyjskojęzycznych mieszkańców Estonii. Ale trzeba szukać rozwiązań. Każde medium, które dociera do mniejszości jest ważne.

Istnieją już media, które kierują swoje treści do mniejszości. Czy nie lepiej zwiększyć ich finansowanie i w ten sposób realizować założenia, które przed sobą stawiacie?

– Jestem w pełni za tym. Dlatego proponowałem utworzenie Funduszu Litwy Wschodniej z którego byłyby te media finansowane.

Czy obecny rząd usłyszy Pana słowa?

– Będziemy rozmawiać o tych sprawach. Oczywiście pandemia utrudnia takie rozmowy, gdyż na niej skupia się cała uwaga rządu, ale będziemy szukać takich możliwości.