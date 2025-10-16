Karol Nawrocki i Gitanas Nausėda zainaugurują odnowiony odcinek „Via Baltica”

Połączenie głównych autostrad Litwy i Polski odbędzie się symbolicznie w dniu upamiętniającym 234. rocznicę ogłoszenia wzajemnych przysiąg Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Trasa „Via Baltica” jest częścią europejskiej sieci dróg i stanowi kluczowy lądowy szlak łączący Litwę (oraz Łotwę i Estonię) z Polską i innymi krajami UE. Jak wskazuje Prezydencja, odnowienie tej drogi ma znaczenie nie tylko dla transportu cywilnego, ale także kwestii mobilności wojskowej.

Po ceremonii otwarcia przewidziane jest spotkanie dwustronne między prezydentami Litwy i Polski, podczas którego omówione zostaną takie zagadnienia jak obronność, bezpieczeństwo, relacje bilateralne oraz wsparcie dla Ukrainy.

Będzie to drugi oficjalny pobyt Karola Nawrockiego na Litwie — pierwszy miał miejsce na początku września.