Karbauskis zapowiada głosowanie co do dymisji Pranckietisa

„Przewodniczący Sejmu powinien się zmienić, ponieważ istnieje układ koalicyjny, na mocy którego to stanowisko należy do Socjaldemokratycznej Partii Pracy. Zagadnienie to zostanie omówione, być może już szybko” – powiedział Karbauskis dziennikarzom w Sejmie.

„Wszyscy rozumieją, że porozumienie koalicyjne musi wejść w siłę, a obecna sytuacja, w której przewodniczący Sejmu nie reprezentuje ani większości, ani mniejszości nie może trwać długo” – dodał lider największej frakcji sejmowej.

Lider konserwatystów Gabrielius Landsbergis twierdzi, że większość będzie miała wystarczającą liczbę głosów, aby zagłosować za rezygnacją Pranckietisa.

„Uważam, że prawdopodobnie Pranckietis liczy swoje ostatnie dni jako spiker Sejmu” – powiedział dziennikarzom Landsbergis.

Według przewodniczącego konserwatystów, w nowo utworzonej frakcji parlamentarzyści będą mieli 76 głosów, a w czasie głosowania za rezygnacją urzędnika sejmowego potrzebowany jest 71 głos.

Pranckietis, nawoływany przez rządzących do rezygnacji, uważa, że ma zaufanie członków Sejmu.

Rządzący i nowa frakcja parlamentarna „Dla dobrobytu Litwy” planują podpisanie porozumienia w sprawie wspólnej współpracy.