Polityk odnotował, ze Gitanas Nausėda formuje kierunek współpracy instytucji, który się zdecydowanie różni od kierunku Dalii Grybauskaitė.

„Nie wyobrażam sobie, by była prezydent potrafiła prowadzić konstruktywny dialog w sytuacji podobnej do sytuacji Narkiewicza. W przypadku Dalii Grybauskaitė, droga do urzędu prezydenta byłaby zamknięta. Prezydent Gitanas Nausėda wypowiada swoje zdanie, które szanujemy, mimo że się różni od naszego stanowiska” – powiedział Karbauskis.