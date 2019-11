Karbauskis: To zaplanowany atak przeciwko AWPL-ZChR

vdu

„Jeżeli mówić o tym, co jest inkryminowane Jarosławowi Narkiewiczowi, to moglibyśmy znaleźć vardzo wiele przykładów tych osób, które inkryminują, a same dopuściły się o wiele większych naruszeń etyki” – skomentował Karbauskis.

W ocenie poliotyka, realizowany jest „zorganizowany systemowy atak” przeciwko Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związkowi Chrześcijańskich Rodzin, ale rządzący nie pozwolą na zburzenie koalicji.

„Minister zabrał się za takie bardzo ważne dziedziny jak Poczta Litewska, Koleje Litewskie, kwestie porządkowania dróg, dotknięte zostały wielkie interesy” – powiedział lider chłopów i zielonych.

„To zaplanowana akcja, której celem jest znieszczenie AWPL-ZChR, która jest jednym z partnerów koalicyjnych, abyśmy nie mogli podejmować decyzji jako koalicja. W tej sytuacji twierdzę, że za wszelką cenę planujemy przyjęcie budżetu, który będzie zorientowany socjalnie i nie pozwolimy na burzenie koalicji” – podkreślił Karbauskis.