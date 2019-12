Karbauskis: Pomnik Cvirki nie wywołuje u wilnian alergii

vdu

„Osobowość można oceniać pod względem politycznym i kulturowym. Wdając się w spory polityczne, stajemy się bardzo kategoryczni. Mnie osobiście Cvirka przede wszystkim kojarzys się z kulturą. Sądzę, że w pamięci naszego narodu funkcjonuje on właśnie w ten sposób. Niewielu zna go jako działacza politycznego, który kolaborował z władzą sowiecką” – w wywiadzie dla portalu lrt.lt powiedział Karbauskis.

Jak dodał, kwestia wyburzenia pomnika Petrasa Cvirki w Wilnie jest skomplikowana, a jednocześnie wyolbrzymiona.

„Pomnik prawdopodobnie nie wywołuje alergii u mieszkańców Wilna, społeczeństwo się do niego przyzwyczaiło. Co innego, kiedy staje się on polem walki. To niekorztystne dla dziedziny kultury. Kiedy po 30 latach wracamy do takich kwestii, można odnieść wrażenie, że nie mamy innych tematów” – stwierdził lider „chłopów”.

W tym tygodniu Centrum Badań Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy przedstawiło wnioski Komisji Pamięci Historycznej Samorządu Miasta Wilna, z których wynika, że Cvirka kolaborował z władzą sowiecką i wywołało to „negatywne skutki” dla Litwy i losów jej obywateli.

Władze Wilna zabiegają o usunięcie pomnika pisarza z jednego z placów miasta.