Karbauskis: Ograniczenia sprzedaży alkoholu nie byłyby potrzebne, gdyby mentalność Litwinów była inna

Sejm zwrócił projekt do doskonalenia. Jak powiedziała posłanka, takie nieproporcjonalne ograniczenie może znacznie zaszkodzić drobnym przedsiębiorcom.

Sejm odrzucił również propozycję wydłużenia w niedzielę czasu sprzedaży alkoholu do godziny 20.

W drugim głosowaniu parlamentarzyści wypowiedzieli się też przeciwko zwróceniu projektu jego autorowi Petrasowi Čimbarasowi z Socjaldemokratycznej Partii Pracy w celu udoskonalenia.

Według inicjatora poprawki, z nieoficjalnych statyk wynika, że w niedzielę do południa sklepy sprzedają więcej alkoholu niż w sobotę w ciągu całego dnia. „Pojawia się więc pytanie – tym zakazem my jakby zachęcamy ludzi, by kupowali więcej, bo sklep będzie zamknięty” – mówił autor projektu podczas posiedzenia w Sejmie.

Zdaniem Karbauskisa, na Litwie nie byłoby problemów ze spożyciem alkoholu, gdyby mentalność ludzi była inna.

„Gdyby nasza mentalność była taka, jak w Europie Południowej, gdzie nie widziałem pijanych obywateli tych krajów, którzy zachowują się nieadekwatnie. Nasi zaś obywatele, możemy zobaczyć niejednego, i za granicą, którzy spożywają bez umiaru, a później zachowują się w sposób niedopuszczalny w społeczeństwie. Oni stanowią zagrożenie” – powiedział lider chłopów.