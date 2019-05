Karbauskis contra Pranckietis. Konflikt w koalicji rządzącej

vdu

„Jeśli nie uda się zmienić na stanowisku przewodniczącego Sejmu, to wówczas umowa koalicyjna nie będzie działa. Jeśli nie będzie działała, to nie będzie możliwości powołać rząd na czele z Sauliusem Skverneliusem, co postuluje Związek Chłopów i Zielonych” – powiedział BNS Karbauskis.

Lider koalicji taka sytuacja może doprowadzić do kryzysu sejmowego. „To oznacza, że wybory przedterminowe będą nieuniknione” – podkreślił polityk.

We czwartek (30 maja) Trzy partie: Związek Chłopów i Zielonych, Porządek i Sprawiedliwość oraz Socjaldemokratyczna Partia Pracy podpisały memorandum w sprawie koalicji. Z dokumentu wynika, że Saulius Skvernelis pozostaje premierem, stanowisko przewodniczącego Sejmu będzie należało do Socjaldemokratycznej Partii Pracy.

Przeciwko takiej decyzji zaprotestował obecny przewodniczący Sejmu Viktoras Pranckietis, którego zdaniem „jest to stanowisko statutowe, które wybierają wszyscy członkowie Sejmu”.

Pranckietis chce, aby zostało przeprowadzone tajne głosowanie w sprawie jego stanowiska. „Głosowanie pokazałoby prawdziwa popularność Karbauskisa w Sejmie. To byłoby głosowanie dotyczące nie mojej osoby, a Karbauskisa” – oświadczył przewodniczący Sejmu.

Postawę Pranckietisa Ramūnas Karbauskis nazwał „nieadekwatnym”.

„Każdy szanujący się polityk rozumie, że stanowiska nie są obsadzane na zawsze, a tylko dopóki istnieje umowa koalicyjna i dopóty reprezentuje większość rządzącą” – wyjaśnił szef „Chłopów”.

Stanowisko Pranckietisa skrytykował również Gediminas Kirkilas. „nie wiem, czym to się wszystko zakończy, ponieważ jest bardzo dziwne, że przewodniczący Sejmu nie rozumie zaistniałej sytuacji. Jak on to sobie wyobraża, że będzie pracował bez poparcia jakiejkolwiek siły politycznej?” – zapytał Kirkilas.

Kirkilas oświadczył, że osobiście dla niego zajęcie stanowiska szefa Sejmu „nie jest żadnym priorytetem”.