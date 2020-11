Karbauskis: Cała frakcja „chłopów” zagłosuje przeciwko kandydaturze Šimonytė na premiera

„Mam wielką nadzieję, że nasza frakcja zagłosuje przeciwko tej kandydaturze, ponieważ jest to bardzo normalny krok dla opozycji. Nie mogę powiedzieć, co zadecydują inne frakcje. Głosowanie na „nie” byłoby bardzo logiczne” – powiedział we wtorek Karbauskis.

Według niego, „jeśli nikt z opozycji nie zagłosuje na Šimonytė, to będzie beznadziejnie, jeżeli zostanie kandydatką na premiera”.

Lider „chłopów” zapewnił, że decyzja ta nie ma związku z nieporozumieniami, w związku z którymi „chłopi” zostali bez stanowiska wicemarszałka Sejmu.

„Działania każdej opozycyjnej partii polegają na głosowaniu przeciwko programowi rządu, przeciwko kandydaturze na premiera, bo to jest całkiem jasne, że mamy oparcie na osobowości, a potem na sprawach programowych” – powiedział Karbauskis.

Skrytykował też kandydaturę Šimonytė i jej propozycje co do przyszłej Rady Ministrów.

„Kiedy Lukas Savickas ubiegał się o stanowisko ministra gospodarki i innowacji, prezydent powiedział, że nie ma on doświadczenia ani odpowiedniego wykształcenia. To chyba połowa z tych, którzy obecnie są proponowani, nie mogą trafić na tę listę” – powiedział lider „chłopów”.