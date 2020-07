Kara za brak maseczki

Wcześniej minister zdrowia Aurelijus Veryga mówił o tym, że odpowiedzialność za niestosowanie się do wymogu zasłaniania nosa i ust ponoszą instytucje czy placówki, bo to one powinny ograniczyć wstęp dla osób bez maseczek.

Zgodnie z kodeksem wykroczeń, kary może wyznaczać Policja, Policja Wojskowa, Departament Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, Służba Bezpieczeństwa Publicznego, Służba Ochrony Granic, a także administracje samorządów.

Za niestosowanie się do wymogów grozi grzywna w wysokości od 500 do 1,5 tys. euro, w przypadku podmiotów prawnych – od 1,5 do 6 tys. euro. Kara będzie zmniejszona o połowę, jeśli zostanie uiszczona w ciągu 15 dni kalendarzowych.