Kandydatka na premiera Litwy: „dziecko ZSRR” to nie powód do nostalgii

„”Dziecko czasów sowieckich”’ to coś, czego nigdy więcej nie chciałabym doświadczyć. O tych czasach często opowiadam dzieciom, bo uważam, że nie można zapominać i trzeba doceniać to, ile teraz mamy — to należy pielęgnować” – napisała w mediach społecznościowych kandydatka na premiera Litwy, Inga Ruginienė. „W mediach społecznościowych różne komentarze i żarty pokazują, że to określenie kojarzy się ludziom różnie, ale dla mnie oznacza smutne doświadczenia i wspomnienia” – dodała. „Mam nadzieję, że ani moje dzieci, ani przyszłe pokolenia nie będą musiały przeżywać tego, czego doświadczały osoby dorastające w sowieckim czasie. Wymaga to tylko kilku rzeczy: jedności, solidarności i odwagi!” – podkreśliła socjaldemokratka.

Ruginienė przypomniała, że urodziła się w 1981 roku — nie w czasach Stalina — ale i tak musiała stać w kolejkach po podstawowe produkty spożywcze.

„Mama pracowała wiele godzin na zmiany i dawała mi talony, abym wymieniła je na kasze czy inne artykuły — oznajmiła I. Ruginienė. „Nie mogła iść sama, a sąsiadka przepychała mnie do przodu kolejki. Babcia ledwo zdobywała groszek czy szproty na święta” – dodała.

Według minister, jej dziadek, zesłany na Syberię, wrócił do Litwy, lecz nie opowiadał o wygnaniu, bo się bał.

„Marzył o wolnej Litwie i własnej walucie. Szkoda, że po pobycie na Syberii zachorował na cukrzycę i zmarł w 1989 roku, a nie doczekał wolności… To jest to, czego najbardziej żałuję” – zaznaczyła Ruginienė.

Redakcja ZW.LT przypomina, że Inga Ruginienė została zaproponowana na stanowisko premiera po rezygnacji Gintautasa Paluckiego w ubiegłym tygodniu. Jej kandydaturę musi zatwierdzić prezydent Gitanas Nausėda, a następnie Sejm.