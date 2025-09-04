Kandydatka na ministra opieki społecznej czeka na ostateczną decyzję prezydenta

„Na niektóre pytania odpowiedzi były szczegółowe, na inne – bardziej ogólne, dzisiaj nie ma jeszcze ostatecznej decyzji. Prezydent chciałby także skonsultować się z nowo powołaną premierką w sprawie kandydatury ministra opieki społecznej i pracy” – powiedział kierownik Grupy Polityki Gospodarczej i Społecznej oraz główny doradca prezydenta Litwy, Vaidas Augustinavičius.

Zgodnie z jego słowami, prezydent podczas spotkania wyraził oczekiwania, aby zwiększyć zasiłki rodzinne, inne świadczenia pieniężne, a także stworzyć „odpowiednią program mieszkaniowy dla rodzin wychowujących dzieci”.

„Z inicjatywy prezydenta, dotyczącej co najmniej jednej piątej nadwyżki w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na dodatkową waloryzację emerytur, odchodzi się od planów poprzedniego kierownictwa ministerstwa dotyczących indeksacji emerytur. Prezydent wyraził oczekiwanie, że ta linia powinna zostać kontynuowana” – zapewnił Augustinavičius.

Podczas spotkania rozmawiano także o równych szansach dla wszystkich, zmniejszaniu bezrobocia oraz o zwiększeniu ambicji w zakresie zachęcania do wzrostu liczby urodzin.

Zailskienė powiedziała, że uzgodniono, iż należy utrzymać ciągłość pracy rządu.

Z wykształcenia historyk, Jūratė Zailskienė pełniła funkcje wiceburmistrza powiatu Prieny, dyrektora administracji, doradcy burmistrza, pracowała w firmach takich jak „Vingis”, „Pienių pieva”, „Ekspress leidyba”, „Presa”, pełniąc rolę redaktora.

Od 2012 roku jest członkiem Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej.

Obecnie Ministerstwem Opieki Społecznej i Pracy (SADM) kieruje socjaldemokratka Inga Ruginienė, która została nową przewodniczącą rządu.

Nowy rząd jest tworzony po rezygnacji premiera Gintautasa Paluckasa oraz po tym, jak Związek Demokratów „W Imię Litwy” ogłosił, że nie może kontynuować współpracy z partią Remigijusa Žemaitaitisa „Świt nad Niemnem”.

Ministrowie do rządu są delegowani przez trzy frakcje Sejmowe, które utworzyły koalicję rządową – Litewską Partię Socjaldemokratyczną, „Świt nad Niemnem” oraz Litewską Partię Chłopów i Zielonych oraz Akcją Wyborczą Polaków na Litwie – Związkiem Chrześcijańskich Rodzin.