Kandydat na szefa gospodarki i innowacji z pozytywnym sygnałem z Pałacu Prezydenckiego

„Prezydenta pozytywnie zaskoczyło spojrzenie kandydata na gospodarkę regionalną i zmniejszanie dysproporcji między regionami. Było to pierwsze spotkanie; prezydent wysłuchał odpowiedzi na pytania dotyczące różnych obszarów gospodarki i oceni je przed podjęciem decyzji” – powiedział Augustinavičius.

Doradca podkreślił, że choć Nausėda dobrze ocenia wrażliwość Grikšasa na tematykę regionalną, zakres resortu jest znacznie szerszy.

„Prezydent chciał usłyszeć, jaką politykę kandydat zastosowałby, by pobudzać wdrażanie innowacji, przygotowanie do wykorzystania sztucznej inteligencji, jak poprawiałby otoczenie regulacyjne biznesu, ograniczał obciążenia administracyjne i stymulował inwestycje – zwłaszcza w regionach. Pytał także o wzmocnienie konkurencyjności przemysłu, dostęp do finansowania, usprawnienie systemu zamówień publicznych i rozwój turystyki” – wyliczył.

Na pytanie, czy po rozmowie prezydent skłania się do zatwierdzenia Grikšasa, doradca odparł: „Otrzymał odpowiedzi na wiele pytań, ale trzeba je jeszcze ocenić”.

Profil kandydata

Edvinas Grikšas (34 lata) od 2020 r. pracuje w Ministerstwie Gospodarki i Innowacji, obecnie kieruje Grupą Polityki Innowacji. W latach 2019–2020 był doradcą posła. Jego kandydaturę zgłasza Litewski Związek Chłopów i Zielonych (LVŽS).

„Pracuje w obszarze innowacji – jednym z kluczowych dla resortu – więc można zakładać dogłębne zrozumienie materii. Doświadczenie polityczne jest mniejsze, ale o przydatności decydują konkretne działania” – dodał Augustinavičius.

Kalendarz konsultacji

Grikšas jest czwartym kandydatem, z którym w tym cyklu spotkał się prezydent. W czwartek do Pałacu Prezydenckiego przybył także kandydat „Świt nad Niemnem” na ministra rolnictwa Andrius Palionis, a w środę Nausėda rozmawiał z pełniącą obowiązki minister obrony Dovilė Šakalienė oraz p.o. ministra spraw zagranicznych Kęstutisem Budriusem.