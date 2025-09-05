Kandydat na ministra finansów: kontynuacja i walka z lukami podatkowymi

– „Zdaniem prezydenta kandydat jest kwalifikowany, ma duże doświadczenie w sektorze finansowym i wyrobione stanowisko w wielu kwestiach” – powiedział Augustinavičius dziennikarzom.

– „Prezydent bardzo poważnie rozważa kandydaturę pana Vaitiekūnasa, czeka jeszcze na dodatkowe informacje i wówczas podejmie decyzję” – dodał.

Oczekiwania Pałacu Prezydenckiego

Doradca zaznaczył, że głowa państwa oczekuje kontynuacji polityki zwiększania udziału wydatków budżetowych w PKB.

– „Już w 2019 r. prezydent wskazał cel wzrostu redystrybucji z 30 do 35 proc. PKB. Obecnie osiągnięto ponad półmetek – wskaźnik wynosi 33,4 proc. To odzwierciedla zwiększoną zdolność fiskalną Litwy, pozwalającą realizować cele bezpieczeństwa i polityki społecznej” – powiedział Augustinavičius.

– „Oczekiwaniem prezydenta jest, by minister finansów kontynuował tę linię.”- podsumował.

Nie tylko podatki: cień gospodarki i podstawa opodatkowania

Według doradcy, wzrost redystrybucji można osiągać nie tylko poprzez przegląd podatków. Priorytetami miałyby być:

ograniczanie szarej strefy,

poszerzanie baz podatkowych.

Rozważane są m.in. ograniczenia dostępu do części usług publicznych dla firm uporczywie unikających obowiązków wobec administracji skarbowej – do czasu powrotu do grona rzetelnych podatników. Ministerstwo – dodał – mogłoby też wspierać rozwiązania demograficzne, w tym zachęty pronatalistyczne.

Kontekst polityczny

Obecnie resortem finansów tymczasowo kieruje Rimantas Šadžius, jednak desygnowana premier Inga Ruginienė zapowiedziała zmianę, podkreślając, że chce mieć w Ministerstwie Finansów „prawą rękę”.

