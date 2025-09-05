Kandydat na ministra finansów: kontynuacja i walka z lukami podatkowymi

– „Zdaniem prezydenta kandydat jest kwalifikowany, ma duże doświadczenie w sektorze finansowym i wyrobione stanowisko w wielu kwestiach” – powiedział Augustinavičius dziennikarzom.
– „Prezydent bardzo poważnie rozważa kandydaturę pana Vaitiekūnasa, czeka jeszcze na dodatkowe informacje i wówczas podejmie decyzję” – dodał.
Oczekiwania Pałacu Prezydenckiego
Doradca zaznaczył, że głowa państwa oczekuje kontynuacji polityki zwiększania udziału wydatków budżetowych w PKB.
– „Już w 2019 r. prezydent wskazał cel wzrostu redystrybucji z 30 do 35 proc. PKB. Obecnie osiągnięto ponad półmetek – wskaźnik wynosi 33,4 proc. To odzwierciedla zwiększoną zdolność fiskalną Litwy, pozwalającą realizować cele bezpieczeństwa i polityki społecznej” – powiedział Augustinavičius.
– „Oczekiwaniem prezydenta jest, by minister finansów kontynuował tę linię.”- podsumował.
Nie tylko podatki: cień gospodarki i podstawa opodatkowania
Według doradcy, wzrost redystrybucji można osiągać nie tylko poprzez przegląd podatków. Priorytetami miałyby być:
- ograniczanie szarej strefy,
- poszerzanie baz podatkowych.
Rozważane są m.in. ograniczenia dostępu do części usług publicznych dla firm uporczywie unikających obowiązków wobec administracji skarbowej – do czasu powrotu do grona rzetelnych podatników. Ministerstwo – dodał – mogłoby też wspierać rozwiązania demograficzne, w tym zachęty pronatalistyczne.
Kontekst polityczny
Obecnie resortem finansów tymczasowo kieruje Rimantas Šadžius, jednak desygnowana premier Inga Ruginienė zapowiedziała zmianę, podkreślając, że chce mieć w Ministerstwie Finansów „prawą rękę”.