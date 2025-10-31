Kandydat LSDP na szefa resortu ochrony: drony do przechwytywania balonów

Polityk odpowiadał na pytania, czy będzie dążył do tego, by cały przyszłoroczny budżet na obronność – 5,38 proc. PKB – trafił do wojska. Podkreślił, że finansowanie elementów „cywilno-wojskowych” nie jest nowością, ale wymaga precyzyjnego ukierunkowania.

Balony i bezpieczeństwo lotnicze: „Przechwytywać dronami”

Odnosząc się do ponownego wstrzymania w czwartek wieczorem pracy lotniska w Wilnie z powodu balonów wykorzystywanych do przemytu wypuszczanych z Białorusi, Kaunas ocenił, że najlepszym rozwiązaniem byłoby przechwytywanie ich dronami.

– „Przychodzę z zachętą, by decyzje zapadały jak najszybciej – proces już się zaczął. (…) Należy działać bardzo odpowiedzialnie i, jeśli to możliwe, przechwytywać balony dronami” – wskazał.

Zakupy lotnicze: STT najpierw, dyskusje później

Pytany o krytykowany przez opozycję zakup brazylijskich samolotów Embraer, kandydat zaznaczył, że jakiekolwiek decyzje zapadną po zakończeniu postępowania prowadzonego przez STT (Specjalną Służbę Śledczą).

– „Do czasu zakończenia postępowania nie planujemy żadnych kroków w tej sprawie.” – powiedział.

Zwrócił też uwagę, że do 2030 r. Litwa musi zmodernizować samoloty C-27J Spartan, co pochłonie co najmniej 150 mln euro.

– „Jeśli środki, które i tak musimy wydać na ‘Spartany’, można byłoby przeznaczyć na nowy (np. jeden) statek powietrzny, a po 2030 r. rozłożyć w czasie zakup kolejnych, jednocześnie przekazując ‘Spartany’ Ukrainie jako wsparcie – to kwestia analizy kosztów i korzyści. Ale to po śledztwie STT” – dodał.

Kontynuacja i zespół

Zapytany o ciągłość prac po ustępującej minister Dovilė Šakalienė (odeszła po utracie zaufania premier w sporze o finansowanie obronności), Kaunas odparł, że oceni priorytety i tam, gdzie trzeba, zaproponuje zmiany. Lider LSDP Mindaugas Sinkevičius zapowiedział, że w resorcie „większość” dotychczasowego zespołu politycznego może pozostać.

Kaunas potwierdził, że w piątek spotka się z byłym wiceministrem Karolisem Aleksą.

– „To kompetentna, produktywna osoba. Szansa na wiceministra jest” – nie wykluczył.

Spór o kompetencje – odpowiedź kandydata

Lider opozycyjnych konserwatystów, były minister ochrony kraju Laurynas Kasčiūnas, wskazywał na brak doświadczenia Kaunasa w bezpieczeństwie narodowym i sektorze państwowym. Kandydat odpowiada, że przez ponad dekadę pracował w sektorze IT, a współczesna obrona to także cyberbezpieczeństwo, drony i sztuczna inteligencja.

– „Te obszary są mi bliskie” – stwierdził.

Kandydaturę Kaunasa na ministra ochrony kraju prezydentowi Gitanasowi Nausėdzie przedstawi premier Inga Ruginienė. Jak poinformowano, prezydent wstępnie zapoznał się z propozycją LSDP.