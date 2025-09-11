Kanclerz Sejmu o awarii sprzętu: system będzie działał w trybie awaryjnym

Według kanclerza, wstępne dane wskazują, że awaria miała miejsce, ponieważ procesor systemu dźwiękowego utracił połączenie z siecią przeznaczoną do protokołów dźwiękowych. Stončaitis dodał, że awaria kabla może się powtarzać, ponieważ system ma około 20 lat.

„System został przełączony na kanał rezerwowy i dzisiaj prace będą kontynuowane, jednak nie ma gwarancji trwałości, dlatego (…) zatrudnimy zewnętrznych specjalistów, którzy ocenią problem naszej sieci. Dziś system powinien działać w trybie rezerwowym” – powiedział kanclerz Sejmu, Algirdas Stončaitis.

Kanclerz dodał, że parlament przeprowadził badanie wykonalności dotyczące kosztów wymiany całego systemu, które wyniosłyby od 7 do 8 milionów euro.

Latem sala posiedzeń plenarnej została poddana remontowi – wymieniono oświetlenie oraz ekrany, na których wyświetlana jest informacja.