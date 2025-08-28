Kancelaria prezydenta: na razie brak decyzji w sprawie Palionisa; kandydat zapowiada ciągłość w resorcie

„Osobiście nie jest to dla mnie komfortowe kandydować na miejsce Ignasa. Zawsze opowiadałem się za tym, by to on był ministrem – sam mógłbym pozostać na drugim planie. Taka jednak jest propozycja. Podejmuję wyzwanie, bo – jak rozmawiałem z prezydentem – nie jestem obojętny na sprawy regionów i rolnictwa” – powiedział Palionis dziennikarzom.

Jak dodał, propozycję objęcia resortu otrzymał od desygnowanej premier Ingi Ruginienė, a kandydatura została uzgodniona z frakcją „Świt nad Niemnem”.

„Będziemy kontynuować tę samą pracę; jest sporo pomysłów wypracowanych wspólnie z obecnym ministrem Ignasem Hofmanasem, które nie ujrzały jeszcze światła dziennego. Nie przypisuję ich sobie – mówimy o ciągłości” – podkreślił.

Palionis zapowiedział również, że jesienią przedstawi Sejmowi korekty w uldze podatkowej dla rolników (podatek dochodowy od osób fizycznych), aby ukrócić nadużycia polegające na rejestrowaniu gospodarstwa wyłącznie w celu skorzystania z preferencji podatkowych.

„Ulga pozostanie, ale wyłącznie dla dochodów z działalności rolniczej” – zaznaczył.

Wcześniej doradca prezydenta Ramūnas Dilba poinformował, że na razie nie ma decyzji co do akceptacji kandydatury Palionisa.

„To było pierwsze spotkanie z kandydatem na ministra rolnictwa – wysłuchaliśmy jego wizji i priorytetów. Jeśli będzie potrzeba, może odbyć się drugie spotkanie. Sektor jest bardzo ważny i poświęcimy tyle czasu, ile trzeba na ocenę przygotowania kandydata” – powiedział Dilba.

Palionisa na szefa Ministerstwa Rolnictwa rekomenduje partia „Świt nad Niemnem”. Resortem kieruje obecnie delegowany przez to samo ugrupowanie Ignas Hofmanas. Andrius Palionis był kilkukrotnie posłem, a w latach 2019–2020 pełnił już funkcję ministra rolnictwa.