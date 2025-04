K. Budrys: Rosja chce pokazać, że dominuje w wojnie, proponując zawieszenie broni

„Putin ogłasza zawieszenie broni, Putin łamie zawieszenie broni – co miało miejsce również podczas ogłoszonego przez niego samego rozejmu wielkanocnego. To Putin ustala, jak długo mają one trwać. I oczywiście w ten sposób próbuje sprawiać wrażenie, że to on jest stroną dominującą i to on ustala tempo i warunki. Ale tak naprawdę wcale tak nie jest” – powiedział szef litewskiej dyplomacji, Kęstutis Budrys przebywając w Danii.

„Rosja próbuje nas przekonać – a przede wszystkim stara się przekonać Waszyngton – że wszystko od niej zależy, że to ona jest absolutnie dominującą stroną w tym konflikcie, że może przesuwać linię frontu dalej na zachód, w kierunku Kijowa. A my wiemy, że to nieprawda” – stwierdził.