K. Budrys: NATO musi szybko i stanowczo reagować na prowokacje Rosji

Te słowa padły podczas spotkania ministra z przedstawicielami Belgii, Hiszpanii, Luksemburga i Portugalii w NATO, których żołnierze rotacyjnie stacjonują na Litwie, wspierając bezpieczeństwo regionu i odstraszanie wschodniego sąsiada.

„Naruszając przestrzeń powietrzną państw NATO, Rosja nie tylko testuje zdolności Sojuszu do reagowania na zagrożenia i prowokacje, ale także stara się zastraszyć naszych obywateli” – powiedział szef litewskiej dyplomacji, Kęstutis Budrys. „Dlatego odpowiedź NATO musi być szybka i stanowcza, a obrona przestrzeni powietrznej państw wschodniej flanki – stać się priorytetem całego Sojuszu. Należy skoncentrować odpowiednie siły obrony powietrznej oraz wdrożyć rotacyjny model obrony powietrznej w krajach bałtyckich. Tylko będąc zjednoczeni i zdecydowani, powstrzymamy Rosję” – podkreślił K. Budrys.

Zgodnie z komunikatem MSZ Litwy, podczas spotkania omówiono odpowiedź NATO na rosnącą liczbę naruszeń przestrzeni powietrznej krajów Sojuszu przez Rosję, realizację ustaleń szczytu NATO w Hadze w sprawie zwiększenia wydatków obronnych oraz znaczenie dalszego wsparcia wojskowego dla Ukrainy.

Szef litewskiej dyplomacji wskazał również operację „Baltic Sentry” jako przykład skutecznej odpowiedzi NATO, podczas której w odpowiedzi na naruszenia krytycznej infrastruktury podwodnej, znacznie zwiększono obecność wojskową Sojuszu na Morzu Bałtyckim.

Kęstutis Budrys podziękował za wkład tych państw w zwiększenie bezpieczeństwa Litwy i innych krajów bałtyckich. Zaznaczył także wysiłki Litwy w zwiększaniu inwestycji w obronność, rozwój narodowej dywizji oraz stałe doskonalenie warunków dla żołnierzy sojuszniczych stacjonujących w Litwie.

Belgia, Hiszpania, Luksemburg i Portugalia regularnie biorą udział w misji NATO w ramach ochrony przestrzeni powietrznej nad Litwą lub wysyłają swoich żołnierzy do Międzynarodowej Grupy Bojowej NATO.

Redakcja ZW.LT przypomina, że kwestia obrony powietrznej stała się szczególnie istotna po tym, jak latem do Litwy wleciały dwa rosyjskie drony „Gerbera”, z których jeden niósł materiały wybuchowe.

W zdarzeniu z września, które miało miejsce w Polsce, przestrzeń powietrzną tego kraju naruszyło około 20 rosyjskich dronów.

Po tym incydencie NATO ogłosiło, że wzmocni obronę wschodniej flanki, aby stawić czoła zagrożeniu ze strony Moskwy, i ogłosiło operację „Eastern Sentry”.