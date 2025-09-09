K. Budrys: Litwa zabiega o przedłużenie wsparcia wojskowego ze strony USA

„Przekaz Litwy jest bardzo jasny i wielokrotnie przekazywany – chcemy kontynuować te programy, ponieważ każdy dolar wydany przez USA przynosi 3–4, a w całym cyklu życia środków obronnych i uzbrojenia nawet 10–12 dolarów zwrotu. To jest korzystne dla USA i należy to kontynuować” – w wywiadzie dla LRT powiedział szef litewskiej dyplomacji, Kęstutis Budrys.

Według szefa MSZ, ostateczne decyzje dotyczące Inicjatywy Bezpieczeństwa Bałtyckiego mają jeszcze trafić do amerykańskiego Kongresu, wtedy będzie wiadomo, czy finansowanie zostanie ograniczone.

W zeszłym tygodniu media informowały, że USA planują zakończyć pomoc wojskową dla krajów NATO graniczących z Rosją.

Potencjalne zmiany dotyczą finansowania również Inicjatywy Bezpieczeństwa Bałtyckiego, w ramach której USA przekazują środki na zakup amerykańskiego uzbrojenia, szkolenie jednostek specjalnych oraz wsparcie wywiadowcze dla Litwy i innych państw.

„Na pewno odbędą się dalsze dyskusje, a Litwa przedstawi swoje argumenty. Sam również podejmę działania, aby powrócić do tej tematyki i podkreślić, dlaczego jest to korzystne dla obu stron oraz jak dużą strategiczną wiadomość odstraszającą to wysyła w końcu do Rosji” – podkreślił szef MSZ, Kęstutis Budrys.

Szef litewskiej dyplomacji zaznaczył, że wsparcie USA jest ważne nie tylko finansowo, ale także politycznie.

Według danych Ministerstwa Ochrony Kraju, Litwa otrzymywała średnio około 60 mln euro rocznie amerykańskiej pomocy wojskowej.

Informacja o możliwym zakończeniu pomocy pojawiła się w kontekście przeglądu rozmieszczenia sił USA na świecie, z obawą, że część amerykańskich żołnierzy może zostać wycofana z Europy.