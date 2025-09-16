K. Budrys: Europa musi przemyśleć strategię wobec Izraela

„Dysponowane przez nas środki nie pomogły przekonać Izraela do rozwiązania humanitarnej katastrofy w Gazie. Nasze środki nie zdołały też powstrzymać zbrodni popełnianych na Zachodnim Brzegu” – w trakcie posiedzenia frakcji Ruchu Liberałów powiedział szef litewskiej dyplomacji, Kęstutis Budrys. „Jest jasne, że ze strony Europy zostanie poddane przeglądowi, co robimy i jak powinniśmy dalej prowadzić rozmowy z Izraelem” – dodał.

K. Budrys wypowiedział się w momencie, gdy izraelska armia rozpoczęła nocny atak lądowy na miasto Gaza.

Śledczy Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) oskarżyli Izrael o prowadzenie ludobójstwa na terytoriach palestyńskich oraz zarzucili premierowi Benjaminowi Netanjahu i innym wysokim urzędnikom podżeganie do tego.

Zdaniem Budrysa, mimo negatywnych emocji w Europie dotyczących relacji z Izraelem, kanały dyplomatyczne z tym krajem muszą być wykorzystywane.

„Wszystkie formy współpracy między Izraelem a Unią Europejską, które budowaliśmy przez lata, nie mogą zostać wymazane, ponieważ prawdopodobnie w obecnej sytuacji oznaczałoby to trwałe i nieodwracalne straty” – podkreślił K. Budrys.

Część państw europejskich zamierza na spotkaniu ONZ w Nowym Jorku oficjalnie uznać państwo Palestyna.

Do niedawna, przed wypowiedzią wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Teresy Ribery, która na początku września nazwała wojnę w Gazie ludobójstwem, najwyżsi przedstawiciele UE unikali używania tego terminu wobec działań Izraela.

Unia Europejska miała trudności z podjęciem zdecydowanych działań w sprawie wojny w Strefie Gazy ze względu na poważne rozbieżności między państwami członkowskimi – jedne domagają się działań przeciwko Izraelowi, inne go wspierają.

Wojna Izraela w Strefie Gazy rozpoczęła się po ataku Hamasu z 7 października 2023 roku, w którym zginęło 1219 osób, głównie cywilów.

Według danych ministerstwa zdrowia Strefy Gazy kontrolowanego przez Hamas, uznawanych przez ONZ za wiarygodne, zginęło co najmniej 64 905 Palestyńczyków.