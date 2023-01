K. Budrys: Będziemy zabiegać o to, by państwa NATO przeznaczały na obronę co najmniej 2% PKB

„Oczywiście mówimy o większym procencie, który kraje regionu będą w stanie wydać, tak jak Litwa wydaje i daje przykład innym krajom, ale to nie jest prosta sprawa (…) Te 2% to dolny próg tego, co mamy do wydania, ale nie wszyscy dążą do pełnej realizacji” – powiedział we wtorek Kęstutis Budrys w LRT.

Tak mówił doradca prezydenta po opublikowanym we wtorek wywiadzie sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga z niemiecką agencją informacyjną DPA. Szef Sojuszu powiedział w nim, że w nadchodzących miesiącach kraje NATO będą omawiać swoje cele w zakresie wydatków na obronę, a niektórzy sojusznicy zdecydowanie opowiadają się za finansowaniem w wysokości minimum 2%.

Jednocześnie Stoltenberg zapowiedział, że ostateczne porozumienie w tej sprawie będzie poszukiwane nie później niż podczas lipcowego szczytu NATO w Wilnie.

Podczas konferencji w Walii w 2014 roku członkowie NATO zgodzili się zwiększyć wydatki na obronę do 2% ich produktu krajowego brutto. Ma to nastąpić do 2024 roku.

Szczyt NATO w Wilnie odbędzie się w dniach 11-12 lipca.