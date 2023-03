K. Adomaitis proponuje zakazanie bezpłatnych naczyń jednorazowych w kawiarniach

„Najczęściej spotykane śmiecie w przyrodzie to jednorazowe kubki i jednorazowe pojemniki na żywność. (…) Obecnie rejestrujemy projekt ustawy, aby takie kubki nie były rozdawane bezpłatnie. Restauracje i kawiarnie powinny oferować konsumentom alternatywę wielokrotnego użytku” – powiedział K. Adomaitis na czwartkowej konferencji prasowej.

„Są systemy kaucyjne, to zostało przetestowane za granicą, na Litwie opakowanie wielokrotnego użytku systemu kaucyjnego jest trudne do znalezienia, ponieważ brakuje odpowiedniej regulacji prawnej. Mamy nadzieję, że tą decyzją zachęcimy sektor gastronomii publicznej do przejścia na opakowania wielokrotnego użytku lub ograniczenia podaży naczyń jednorazowych – dodał.