Już można składać wnioski o dofinansowanie studiów za granicą

W tym roku trzykrotnie zwiększono środki funduszu. Pula wynosi 300 tysięcy euro.

Dodatkowe stypendium przyzna instytucja pożytku publicznego Mariaus Jakulio Jason Fondas.

O wsparcie mogą zabiegać młodzi ludzie, którzy dostali się na studia do zagranicznych uniwersytetów sklasyfikowanych w pierwszej 50-tce światowych rankingów. Na rok dla jednego studenta przyznaje się do 20 tysięcy euro. Wsparcie może być wykorzystane na zapłatę czesnego i wydatki na życie w obcym państwie. Beneficjent po zakończeniu studiów jest zobowiązany do powrotu do kraju i zatrudnienia się co najmniej na trzy lata.

W ubiegłym roku ze wsparcia skorzystało 15 studentów.