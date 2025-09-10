Juozas Olekas nowym przewodniczącym Sejmu

Nowy przewodniczący jako pierwsze zadania wskazał powołanie swoich zastępców oraz przegląd składu komisji.

„Następnie procedowanie budżetu, a potem cały szereg kwestii wpisanych do porządku obrad jesiennej sesji” – zapowiedział.

Zdaniem Olekasa jego wybór na szefa Sejmu, a Ingi Ruginienė – na premiera, pokazuje, że socjaldemokraci „potrafią połączyć młodość z doświadczeniem”.

69-letni Olekas urodził się na zesłaniu w Rosji. Ukończył studia chirurgiczne na Uniwersytecie Wileńskim, gdzie był także docentem, oraz pracował jako lekarz. Zasiada w Sejmie od 1996 r., zaś w latach 2019–2024 pełnił mandat europosła. Do tej pory był pierwszym wiceprzewodniczącym Sejmu, pracował w Komitecie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, a także w komisjach ds. przyznawania Gwiazd Aleksandra Stulginskisa oraz ds. walk o wolność i państwowej pamięci historycznej.

Olekas zastąpi na stanowisku Sauliusa Skvernelisa. Kierowany przez niego Związek Demokratów „W imię Litwy” nie weszedł do nowej koalicji rządzącej.

Kandydatura Oleka została uzgodniona w załączniku do umowy koalicyjnej podpisanej pod koniec sierpnia przez frakcje: Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej, „Świtu nad Niemnem”, Litewskich Chłopów i Zielonych oraz Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR). Łącznie ugrupowania te dysponują 82 mandatami. Decyzję o wskazaniu Oleka skrytykowała jednak partyjna koleżanka Rasa Budbergytė. Przed głosowaniem jej kandydaturę wysunęła również opozycyjna frakcja demokratów, ale sama Budbergytė oświadczyła, że nie zgadza się kandydować.