Jazda hulajnogą elektryczną od 16 lat? W mieście zakaz jazdy po chodniku

Sejm będzie musiał jeszcze raz głosować nad ich przyjęciem.

„Prawie 2 lata temu w mediach pojawiły się informacje i ostrzeżenia o wielkich niebezpieczeństwach czyhających na kierowców hulajnog i pieszych, lekarze i policja wielokrotnie informowali o drastycznie rosnącej liczbie wypadków i obrażeń” – powiedział Julius Sabatauskas, jeden z inicjatorów projektu.

Według niego, Litwa jest jednym z ostatnich krajów europejskich, które nie regulują ruchu urządzeń do mikromobilności.

W projekcie ustawy hulajnogi i inne pojazdy elektryczne nazywane są urządzeniami mikromobilności. Oprócz hulajnóg są to segway’je i elektryczne deskorolki. Wózki inwalidzkie nie należą do kategorii elektrycznych urządzeń do mikromobilności.

Zgodnie z nowelizacją, urządzenia do mikromobilności to pojazdy elektryczne przeznaczone dla jednej osoby, o mocy nieprzekraczającej 1 kW i prędkości konstrukcyjnej nieprzekraczającej 25 km/h oraz wysokości punktu odniesienia, jeżeli kierowca jest wyposażony w siedzenie, nie powyżej 54 cm.

Poprawki ustawy przewidują, że po jezdni, ścieżkach rowerowych, poboczach dróg mogły jeździć osoby powyżej 16 roku życia oraz osoby powyżej 14 roku życia, które ukończyły szkolenie.

Ponadto podczas jazdy kierowca powinien mieć na sobie jaskrawą kamizelkę z elementami odblaskowymi lub mieć działające białe i czerwone światła z przodu i z tyłu.

„Podczas jazdy w ciemności lub przy słabej widoczności elektryczny pojazd mikromobilny musi mieć białe światło z przodu i czerwone światło z tyłu, a kierowca tego pojazdu musi mieć na sobie jaskrawą kamizelkę z elementami odblaskowymi” – czytamy w projekcie.

Kierowcy elektrycznych pojazdów mikromobilnych poniżej 18 roku życia podczas jazdy po drodze powinni mieć na sobie kask rowerowy, deskorolkowy lub motocyklowy. W przypadku osób powyżej 18 roku życia taki wymóg obowiązywałby podczas jazdy po jezdni.

Projekt zakłada, że ​​jadąc po ścieżce rowerowej należy jechać jak najbliżej prawej krawędzi tej ścieżki i nie stwarzać zagrożenia dla pieszych.

Zgodnie z nowelizacją, kierowcy pojazdów mikromobilności mieliby zakaz poruszania się po jezdni, jeżeli są wybudowane ścieżki rowerowe, poruszania się po autostradach, chodnikach, jeżeli ich część nie jest oznaczona znakami drogowymi dla ścieżki rowerowej, przewożenia pasażerów, przekraczania jezdni w miejscach do tego nieodpowiednich.

Ustawa proponuje również zakazanie jazdy bez trzymania kierownicy przynajmniej jedną ręką, ciągnięcia lub pchania ładunków, które przeszkadzają w prowadzeniu pojazdu lub zagrażają innym użytkownikom dróg, holowania przez inne pojazdy, jazdy z przyczepieniem do innych pojazdów, jazdy z prędkością powyżej 20 km/h, a jadąc po ścieżce rowerowej, poboczu lub chodniku tuż obok pieszego – z prędkością powyżej 7 km/h.

Posłowie proponują też ustanowienie odpowiedzialności administracyjnej dla kierowców elektrycznych urządzeń do mikromobilności, którzy łamią przepisy.

Zgodnie z projektem, nieprzestrzeganie zasad groziłoby grzywną w wysokości od 20 do 40 EUR, natomiast jazda pod wpływem alkoholu od 80 do 200 EUR.