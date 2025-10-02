Japonia i Litwa zacieśniają współpracę wojskową. Pierwsza wizyta dowódcy Japońskich Sił Zbrojnych

„To dla nas wielki zaszczyt gościć Pana w Litwie. Współpraca Japonii w zakresie bezpieczeństwa jest ważna nie tylko dla regionu Indo-Pacyfiku, ale i dla całego świata” – powiedział dowódca Litewskich Sił Zbrojnych, gen. Raimundas Vaikšnoras.

fot. Wojsko Litewskie

W trakcie spotkania podkreślono silne wsparcie obu krajów dla Ukrainy. Dowódca Litewskich Sił Zbrojnych podziękował Japonii za wkład w litewsko-islandzką koalicję do spraw rozminowania oraz za udzielaną pomoc finansową Ukrainie. Obecnie na Litwie prowadzone są szkolenia ukraińskich saperów, prowadzone przez japońskich instruktorów.

Według dowódcy Litewskich Sił Zbrojnych, Rosja pozostaje największym i bezpośrednim zagrożeniem dla Litwy, krajów bałtyckich oraz NATO.

„Odległość geograficzna już nie jest izolacją – Europę i region Indo-Pacyfiku łączą te same wyzwania bezpieczeństwa” – stwierdził gen. Vaikšnoras.

fot. Wojsko Litewskie

Podczas wizyty generał Uchikura odwiedzi poligon Generała Silvestro Żukausko, gdzie zaprezentowane zostaną możliwości infrastruktury przyjęcia, koncentracji i dalszego ruchu wojsk, parki inżynieryjne oraz Bałtycka Linia Obrony. Planowana jest także wizyta na granicy, gdzie zaprezentowane zostaną środki kontrmobilności i nowoczesne systemy obserwacyjne.

Litwa i Japonia podpisały memorandum o współpracy w zakresie obrony i wymiany. Oba kraje zgadzają się na dalszy rozwój współpracy wojskowej, w tym mianowanie oficerów do regionalnych sztabów i udział w głównych ćwiczeniach wojskowych.

Decyzja Japonii o rozmieszczeniu swoich wojskowych samolotów po raz pierwszy w historii w Kanadzie i Europie pokazuje wyraźną solidarność z Europą i Zachodem. Misja ta, oparta na przekonaniu, że bezpieczeństwo regionów euroatlantyckiego i Indo-Pacyfiku jest ze sobą powiązane, wysyła silny sygnał o zaangażowaniu Japonii w wspólną odpowiedź na rosnące zagrożenia.