Jansonas: AWPL–ZChR może zgłaszać ministrów. „Nie ma śledztw wobec partii”

– „Nie wiem o jakichkolwiek zarzutach, by AWPL–ZChR naruszała prawo czy finansowała kampanie niezgodnie z przepisami. Problemów z postępowaniami, jakie ma ‘Świt nad Niemnem’, partia pana Waldemara Tomaszewskiego nie ma. Na tym polega różnica” – powiedział Jansonas w czwartek na antenie LRT Radijas.

Stanowisko prezydenta i kontekst śledztw

Prezydent Gitanas Nausėda wcześniej zapowiadał, że nie będzie blokował udziału członków AWPL–ZChR w rządzie: mimo poglądów lidera partii, „nie przeszkadza to innym jej politykom pracować niezależnie”. Jednocześnie podkreślał, że nie zatwierdzi na ministrów kandydatów zgłoszonych przez Świt nad Niemnem, jeśli tacy zostaną przedstawieni.

Służba ds. Badań Specjalnych (STT) pod koniec lipca wszczęła postępowanie przygotowawcze w sprawie domniemanego nielegalnego finansowania kampanii do Sejmu przez ugrupowanie Świt nad Niemnem.

AWPL–ZChR wskazuje kandydata do resortu sprawiedliwości

AWPL–ZChR rekomenduje na ministra sprawiedliwości posłankę Ritę Tamašunienė.

– „Widzieliśmy Ritę Tamašunienė w pracy jako minister spraw wewnętrznych i, szczerze mówiąc, prezydent ocenia jej dokonania jako jedne z najlepszych w tym resorcie. Porozmawiamy o tym, co mogłaby i chciałaby zrobić w obszarze sprawiedliwości” – zaznaczył Jansonas.

Frakcja, do której należy trzech posłów AWPL–ZChR, w nowej większości koalicyjnej zastąpiła Demokratów Sauliusa Skvernelisa „W imię Litwy”. Ugrupowanie to otrzymało dwa resorty: gospodarki i innowacji oraz sprawiedliwości; ten drugi ma przypaść przedstawicielowi AWPL–ZChR.