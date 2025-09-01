Jakubauskienė z poparciem prezydenta

Jak przekazał doradca, rozmowa z kandydatką dotyczyła najpilniejszych wyzwań systemu ochrony zdrowia. Na liście priorytetów znalazły się m.in. długie kolejki do świadczeń, niedobory kadr i ich nierównomierne rozmieszczenie w kraju, a także bariery finansowe dla pacjentów, którzy, chcąc szybciej uzyskać pomoc, muszą dopłacać z własnej kieszeni.

– Tam, gdzie finansowanie zapewnia Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego, wszyscy powinni mieć jednakowy, szybki i jakościowy dostęp do świadczeń – podkreślił Augustinavičius.

Doradca zaznaczył, że prezydent pozytywnie ocenia aktywną wiosenną agendę Ministerstwa Zdrowia – część rozpoczętych prac wymaga jeszcze decyzji ustawowych, dlatego ich efekty nie są od razu widoczne. Szczególnie ważne, zdaniem prezydenta, jest poprawienie dostępności usług medycznych i utrzymanie szpitali regionalnych. Jednym z omawianych rozwiązań była koncepcja bazowego koszyka finansowania dla szpitali, która miałaby zapewnić stabilność świadczeń w rejonach.

Jakubauskienė przedstawiła bilan­s dziewięciu miesięcy prac oraz główne kierunki na kolejne lata: wzmacnianie sektora publicznego, redukcję kolejek, podniesienie gotowości systemu na zagrożenia oraz wzmocnienie polityki zdrowotnej regionów. Szefowa resortu przyszła do rządu ze środowiska akademickiego. Do kierowania ministerstwem delegowała ją Litewska Partia Socjaldemokratyczna, choć sama nie jest członkinią partii.