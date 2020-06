Jak radzimy sobie z Internetem? Pod względem wideorozmów jesteśmy na 1. miejscu w UE

Z raportu DESI wynika m.in., że wciąż spora część naszego społeczeństwa nie posiada podstawowych umiejętności cyfrowych i niemało przedsiębiorstw charakteryzuje się bardzo niskim poziomem cyfryzacji.

Jak się okazuje, na Litwie brakuje specjalistów branży IT, brakuje chętnych studiowania informatyki, a wszystko to ma o wiele głębsze podłoże – problemów właśnie należy się doszukiwać w szkole. Brakuje dobrych nauczycieli matematyki, fizyki, informatyki, którzy są w stanie wzbudzić zainteresowanie uczniów tą dziedziną.

56% mieszkańców Litwy posiada podstawowe kompetencje cyfrowe, z kolei tylko 32% aktywnych zawodowo obywateli ma zaawansowane umiejętności obsługi Internetu. Natomiast pandemia COVID-19 zweryfikowała potrzeby rynku i pokazała, że umiejętności cyfrowe są podstawą funkcjonowania na rynku.

Jedyne w czym jesteśmy najlepsi w UE, to wideorozmowy przez Internet. W tym zakresie zajęliśmy 1. miejsce wśród państw członkowskich. To poprzez wideorozmowy utrzymujemy kontakt z bliskimi przebywającymi na emigracji.

