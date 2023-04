J. Stoltenberg przyjedzie w czerwcu na Litwę na obserwację ćwiczeń niemieckiej brygady

„(Niemiecka brygada – przyp. red.) przeprowadzi ćwiczenia na Litwie jeszcze w tym roku, w czerwcu, a ja wezmę w nich udział” – powiedział Stoltenberg litewskim dziennikarzom na zdalnej konferencji prasowej.

Wojsko litewskie poinformowało, że na przełomie czerwca i lipca planowane są w kraju ćwiczenia niemieckiej brygady „Griffin Storm”, w których weźmie udział około 800-900 żołnierzy.

Według wojska jest to jedno z czterech dużych ćwiczeń brygady niemieckiej zaplanowanych na Litwie w tym roku.

„Wykażą się umiejętnością wykorzystania powierzonych im obowiązków. To jest nowość – mieć siły, które znają teren, które wiedzą, jak połączyć się z siłami litewskimi, które będą szkolić się i będą rozmieszczone na Litwie. Zwiększy to naszą zdolność do szybkiego wysyłania sił tam, gdzie są potrzebne” – powiedział Stoltenberg.

Powiedział, że przydział niemieckiej brygady na Litwę jest odzwierciedleniem ubiegłorocznej decyzji przywódców NATO w Madrycie o potrzebie zwiększenia międzynarodowych batalionów sojuszniczych stacjonujących we wschodniej flance NATO do jednostek wielkości brygady.

Dowodzony przez Berlin batalion jest na Litwie od 2017 r., ale oba kraje nie zgadzają się co do obecności kilkukrotnie większej jednostki – brygady.

Litwa zabiega o stałą obecność sił niemieckich, ale na razie w kraju jest tylko dowództwo jednostki. Berlin mówi, że część brygady będzie stacjonowała na Litwie, a część w Niemczech, a w razie potrzeby cała jednostka zostanie szybko przerzucona na Litwę.

Litwa liczy na zainstalowanie infrastruktury niezbędnej do przyjęcia niemieckiej brygady do 2026 roku.