J. Narkiewicz od dziś zastąpi ministra zdrowia A. Verygę

Premier Litwy Saulius Skvernelis polecił ministrowi transportu i komunikacji Jarosławowi Narkiewiczowi, aby zastąpił w pracy ministra zdrowia A. Verygę, kiedy ten przebywać będzie na urlopie.

Oznacza to, że w najbliższym czasie minister J. Narkiewicz będzie także szefem ogólnokrajowej operacji kryzysowej i będzie podejmować decyzje związane z zarządzaniem sytuacją pandemii COVID-19.

Minister zdrowia Aurelijus Veryga będzie przebywać na urlopie przez pięć tygodni. J. Narkiewicz zasąpi go przez niecałe dwa tygodnie, tj. do ok. 31 lipca. Po nim obowiązki ministra zdrowia przejmą minister edukacji, nauki i sportu A. Monkevičius, a następnie minister opieki społecznej i pracy L. Kukuraitis.

Premier S. Skvernelis również przebywa na wakacjach. Od 20 do 26 lipca premiera zastąpi minister finansów Vilius Šapoka, a od 27 lipca do 7 sierpnia szef rządu zostanie zastąpiony przez ministra energii Žygimantasa Vaičiūnasa.

Zarówno premier S. Skvernelis, jak minister zdrowia A. Veryga są na bieżąco informowani o sytuacji epidemiologicznej w kraju. W razie potrzeby są gotowi przerwać wakacje.

Od poniedziałku na urlopie będzie przebywać także minister rolnictwa Andrius Palionis, minister energii Žygimantas Vaičiūnas, minister edukacji, nauki i sportu Algirdas Monkevičius, minister kultury Mindaugas Kvietkauskas, a od wtorku minister obrony narodowej Raimundas Karoblis.

Ministra R. Karoblisa zastąpi obecna minister spraw wewnętrznych Rita Tamašunienė.