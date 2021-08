Irak bezterminowo zawiesza wszystkie loty pasażerskie do Mińska

Irak zawiesza na czas nieokreślony wszystkie loty pasażerskie do Mińska. Z Iraku do białoruskiej stolicy będą latać tylko puste samoloty, które będą zabierać z Mińska obywateli Iraku, chcących po „przygodzie” z nielegalną migracją do UE wrócić do kraju - poinformowała Administracja Lotnictwa Cywilnego Iraku.