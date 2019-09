Inicjatywa „Ochroń mnie” – po raz dwudziesty

vdu

W tym roku po raz dwudziesty odbędzie się akcja „Ochroń mnie” – najdłużej prowadzona w kraju kampania odpowiedzialności społecznej. Jak co roku, organizatorzy namawiają wszystkich uczestników ruchu drogowego do zachowania szczególnej ostrożności, chroniąc w ten sposób dzieci w drodze do szkoły i domu. Według danych litewskiej policji drogowej, liczba dzieci, które zginęły na drodze w ciągu 20 lat czterokrotnie się zmniejszyła, a rannych zostało dwa razy mniej osób, niż wcześniej.

Liczba rannych pieszych dzieci sięgnęła w 2000 r. 634 osoby, a w 2018 r. – tylko 202. Kampania „Ochroń mnie” również przyczynia się do poprawy statystyk.

Co roku we wrześniu inicjatywa „Ochroń mnie”, która dba o bezpieczeństwo dzieci na drogach, jest organizowana przez Samorząd miasta Wilna, największą na Litwie firmę ubezpieczeniową „Lietuvos draudimas” i jej partnerów – wileńską policję okręgową i administracje innych miast.

„Lietuvos Draudimas”, inicjator programu „Ochroń mnie”, corocznie ubezpiecza wszystkie dzieci w wieku szkolnym od wypadków drogowych na kwotę 5 tys. euro. Polisa jest dostępna od 1 do 30 września na terenie całego kraju dla młodych pieszych i rowerzystów. Łącznie w tym roku zostanie nią objętych ponad 322 000 uczniów. W tym roku, we współpracy z gminami dwunastu miast, spółka zfinansuje kamizelki odblaskowe dla 13 tys. uczniów szkół początkowych.