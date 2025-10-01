Inga Ruginienė zwołuje pierwsze posiedzenie swojego rządu

Jednakże sześciu z 15 polityków nie będzie to pierwszy raz, gdy zasiądą na tych samych stanowiskach, ponieważ pełnili je również w rządzie byłego premiera Gintautasa Paluckasa, który ustąpił ze stanowiska. Są to: minister spraw zagranicznych Kęstutis Budrys, minister ochrony kraju Dovilė Šakalienė, minister energetyki Žygimantas Vaičiūnas, minister ochrony zdrowia Marija Jakubauskienė, minister edukacji, nauki i sportu Raminta Popovienė oraz minister spraw wewnętrznych Władysław Kondratowicz.

Dla premier Ingridy Ruginieny oraz nowych ministrów, takich jak minister ochrony środowiska Kastycius Žuromskis, minister gospodarki i innowacji Edvinas Grikšas, minister finansów Kristupas Vaitiekūnas, minister transportu Juras Taminskas, minister kultury Ignatas Adomavičius, minister rolnictwa Andrius Palionis, minister pracy i opieki społecznej Jūratė Zailskienė oraz minister sprawiedliwości Rita Tamašunienė, będzie to pierwsze posiedzenie rządu na nowych stanowiskach.

Warto dodać, że Rita Tamašunienė jest jedyną polityczką z ramienia AWPL-ZChR, która już wcześniej pełniła funkcję ministerialną. W latach 2019–2020 była szefową Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w rządzie byłego premiera Sauliusa Skvernelisa.

Nową większość rządzącą oraz rząd zaczęto formować w sierpniu, po rezygnacji Gintautasa Paluckasa z funkcji premiera. Koalicję rządową ostatecznie utworzyły Litewska Partia Socjaldemokratyczna, „Świt nad Niemnem”, Związek Litewskich Chłopów i Zielonych oraz AWPL-ZChR. Ta ostatnia partia zastąpiła dotychczasowego partnera koalicyjnego, Związek Demokratów „W Imię Litwy”.

Formowanie nowego rządu opóźniło się, ponieważ partia „Świt nad Niemnem” nie była w stanie znaleźć kandydatów na ministrów energetyki i ochrony środowiska, którzy spełnialiby oczekiwania prezydenta Gitanasa Nausėdy. Ostatecznie fotel ministra energetyki przypadł socjaldemokratom, a „Świt nad Niemnem” przejęła Ministerstwo Kultury.

Jednakże decyzja ta wywołała protesty w większych miastach Litwy, gdzie w ubiegłym tygodniu organizowano demonstracje kulturalne. Część organizatorów ogłosiła, że nie chce obecności prezydenta, premierki oraz ministra kultury, a także odmówiła ich patronatu.

Społeczność kulturalna ogłosiła również, że 5 października odbędzie się ostrzegawcza strajk. Domaga się ona, by kontrowersyjna partia „Świt nad Niemnem”, której lider Remigijus Žemaitaitis jest oskarżony o antysemityzm, nie sprawowała kontroli nad Ministerstwem Kultury.