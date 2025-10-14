Inga Ruginienė: zasiłki dla bezrobotnych nie będą obniżane

„To jest ubezpieczenie, na które się płaci składki (poprzez podatki – BNS) i naturalne jest, że w przypadku nieszczęścia otrzymujesz określone świadczenia, ponieważ zapłaciłeś za nie. Uważam, że nie ma nawet możliwości ich obniżenia” – powiedziała premier Litwy, Inga Ruginienė. „Aktualnie podjęto decyzję o wydłużeniu okresu wypłaty zasiłków dla bezrobotnych pracowników w wieku 60–65 lat, aby nie korzystali z możliwości wcześniejszej emerytury, ale jak najdłużej pozostali na rynku pracy” – dodała.

Zapytana o osoby długotrwale bezrobotne, premier stwierdziła, że najpierw należy poszukać głębszych przyczyn, dlaczego stają się one bezrobotne.

„Jest ich naprawdę niewielki odsetek. Należy przyjrzeć się głębszym przyczynom, dlaczego tak się dzieje. Często ci ludzie mają dodatkowe ryzyka, mają uzależnienia, są to inne przyczyny, ale nie niemożność znalezienia pracy. Musimy rozwiązać te problemy” – wyjaśniła premier Ruginienė.

Premier wyraziła także sprzeciw wobec propozycji niektórych posłów, którzy sugerują opóźnienie wypłaty zasiłku o miesiąc, jeśli pracownik opuścił pracę bez ważnego powodu.

„Uważam, że należy skończyć spekulować takimi słowami: bez poważnego powodu, odszedł czy nie. Każdy człowiek ma prawo decydować, gdzie chce pracować i u jakiego pracodawcy. Często mamy sytuacje, gdy nie znamy nawet głębszych powodów. Mamy mobbing w pracy, mamy jeszcze poważniejsze problemy – molestowanie seksualne. O tym nie mówimy” – powiedziała premier. „Uważam, że byłoby wręcz niestosowne starać się zabrać te pieniądze, a co gorsza, mówimy o nielegalnych składkach, mówimy o rynku szarej strefy. Wydaje mi się, że to właśnie takimi środkami zachęcamy ludzi do uczciwego opłacania składek” – dodała.

Jesienią Sejm powinien zdecydować, czy od przyszłego roku przedłużyć zasiłki dla bezrobotnych przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Proponuje się wydłużenie świadczenia o dodatkowe cztery miesiące – z 11 do 15 – dla osób, które do emerytury mają nie więcej niż pięć lat, nie mają przyznanej wcześniejszej emerytury i mają co najmniej 20-letni staż ubezpieczeniowy. Obecnie takie świadczenia wypłacane są maksymalnie przez 11 miesięcy.

Szacuje się, że wydłużony zasiłek mogłoby otrzymywać rocznie około 11,4 tys. bezrobotnych przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

W ubiegłym roku w Litewskiej Służbie Zatrudnienia zarejestrowano 22,8 tys. osób powyżej 60. roku życia, z czego średni czas bezrobocia wynosił 289 dni (o 90 dni dłużej niż w przypadku innych osób). W grudniu ubiegłego roku zasiłek dla bezrobotnych otrzymało 11,4 tys. osób w wieku 60-65 lat, a średnia wysokość zasiłku wynosiła 480 euro.